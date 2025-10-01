به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان گفت: این دستگاه را حاج ولی‌الله جامعی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خریداری و به این دانشگاه اهدا کرده است.

جواد دهقانی افزود: اندازه‌گیری ثبات نوری یکی از آزمایش‌های مورد نیاز برای دریافت استاندارد فرش است.

وی گفت: هم اکنون آزمایشگاه فرش ماشینی و فیزیک نساجی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان مشغول ارائه خدمات تخصصی به بیش از ۹۰۰ شرکت‌های نساجی و فرش ماشینی منطقه صنعتی کاشان، آران و بیدگل و دیگر نقاط کشور است.