به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسؤل بسیج هنرمندان شهرستان عباس‌آباد گفت: این شهرستان به واسطه‌ی برخورداری از طبیعت بکر، آب‌وهوای مطلوب و موقعیت جغرافیایی ممتاز، یکی از مقاصد گردشگری مهم در مازندران به‌شمار می‌رود، به همین دلیل همه‌ساله در ایام مختلف سال خصوصاً در فصل‌های پرمسافر، میزبان گردشگران و مسافران زیادی از اقصی‌نقاط کشور هستیم.

شورمیج افزود:با توجه به این ظرفیت و در راستای حمایت از تولیدات بومی و کارآفرینی محلی نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی و سوغات مازندران با محوریت آثار هنری بانوان هنرمند شهرستان عباس‌آباد درشهر سلمانشهر راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد:این نمایشگاه درحال حاضر با ۲۲ غرفه فعال بستری مناسب برای معرفی و عرضه مستقیم محصولات سنتی و صنایع‌دستی منطقه فراهم کرده است، در این نمایشگاه آثار و تولیداتی چون، چای محلی، سفال و رامیک، محصولات حصیری، صنایع تبدیلی و انواع مرباها، گلیم و فرش دستباف و دیگر تولیدات اصیل و هنرمندانه بانوان منطقه در معرض دید و خرید مسافران و گردشگران قرار گرفته و با استقبال بسیار خوبی همراه بوده است.

شورمیج گفت:این نمایشگاه با هدف حفظ، احیا و ترویج فرهنگ و هنر بومی مازندران و همچنین توانمندسازی بانوان کارآفرین شهرستان برگزار شده و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی نیز به همراه داشته است، حضور پرشور مردم و استقبال چشمگیر از غرفه‌ها، نشان‌دهنده علاقه و توجه ویژه گردشگران به اصالت‌های فرهنگی و هنری شمال کشور است

وی افزود: امیدواریم با ادامه این روندشاهد گسترش فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی وگردشگری درشهرستان عباس‌آباد و سراسر استان باشیم.