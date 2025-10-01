به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الهام صالحی ملی پوش کشورمان در پنجمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴ امروز (۹ مهر) به میدان رفت و به ترتیب ۱۶.۸۲ متر، ۱۶.۵۱ متر، ۱۶.۱۳ متر پرتاب کرد و حرکت چهارم و ششم او خطا شد و در نهایت در حرکت پنجم با ثبت ۱۷.۰۶ متر توانست عنوان قهرمانی جهان و نشان طلا مسابقات را از آن خود کند.

در این ماده نمایندگانی از کشور مکزیک در رده دوم و سوم ایستادند.

در ادامه مسابقات امروز، زینب مرادی در ماده پرتاب نیزه به مصاف حریفان خود رفته است و هاجر صفرزاده ملی پوش نابینایان و کم بینایان در مرحله نهایی ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر با حریفان به رقابت می‌پردازد.