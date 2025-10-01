پخش زنده
۹ افسر پلیس انگلیس به اتهام فساد، تخلف و اقدامات غیر قانونی از کار تعلیق شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس افسران خاطی شاغل در ایستگاه پلیس چرینگ کراس در مرکز لندن به استفاده بیش از حد از زور علیه زندانیان، رفتارهای تبعیضآمیز و زنستیزانه در حین انجام وظیفه پلیسی متهم هستند.
اسکای نیوز اعلام کرد یکی از این افسران به جرم جنایی احتمالی و انحراف از مسیر عدالت در بخش بازجویی قرار دارد.
مدیر نهاد ناظر بر فعالیت پلیس گفت: «ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم و پس از دریافت گزارشها و شکایات، به این افراد مبنی بر اینکه تحت بررسی میباشند، اطلاع رسانی شد و اکنون طبق گزارشهای اولیه تیمی از محققان در حال انجام تحقیق هستند.
آماندا رو افزود: «با توجه به حجم فیلمهای دوربین مداربسته و تعداد افراد درگیر، به دست آوردن و بررسی تمام شواهد زمان میبرد، با این حال میخواهیم به مردم اطمینان دهیم که سخت تلاش میکنیم تا تحقیقات را در اسرع وقت پیش ببریم».
مت تویست، معاون کمیسرمتروپولیتن (پلیس لندن) نیز گفته "اقدامات فوری برای انحلال تیم بازداشت فعلی در پاسگاه چرینگ کراس انجام میدهد و رهبری فرماندهی بازداشتگاه و تیم رهبری در این منطقه را به طور قابل توجهی تغییر میدهد".
این نخستین بار نیست که اقدامات غیر قانونی و فساد در نیروی پلیس انگلیس خبر ساز میشود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس، فقط در دو سال منتهی به ماه مارس امسال ۱۰۱۹ افسر پلیس انگلیس به علت ارتکاب به جرایمی همچون فساد، سوء رفتار و دیگر تخلفات، اخراج و یا از کار تعلیق شدند.