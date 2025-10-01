پخش زنده
امروز: -
گردهمایی دلیرمردان گردان خط شکن حضرت رسول صلی الله علیه و آله در لنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حاج علی صادقی فرمانده گردان حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی، تجدید پیمان با آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس، تازه شدن دیدار رزمندگان دوران حماسه و ایثار، زنده نگه داشتن یاد و خاطره مجاهدت ایثارگران و خط شکنهای هشت سال جنگ تحمیلی است.
وی با اشاره به اهمیت گردان خط شکن در دوران دفاع مقدس، افزود: با ایثارگری رزمندگان این گردان، خط دشمن شکسته میشد و پیروزیهای بزرگ به دست میآمد.