شهرستان برخوار قطب تولید هنرفیروزه کوبی و قلب تپنده هنر‌های الماس تراشی و نقاشی روی مس، خاتم کاری، و هنر چوب و خاتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اکبری قائم مقام شرکت تولید صنایع دستی در این شهرستان گفت: این شرکت در آخرین جشنواره کارآفرینی کشور، به عنوان کار آفرین برتر کشور انتخاب شد و برای بیش از دو هزار و ۵۰۰ هنرمند در ۱۶ کارگاه اشتغال ایجاد کرده است.

وحید زمانی معاون توسعه و کسب کار شرکت تولید صنایع دستی نیزگفت: این مجموعه بزرگترین تولید کننده صنایع دستی با ۷۰۰ نوع محصول و ظرفیت سالانه بیش از سه هزار قطعه است.

امین کوشش مدیر بازرگانی این شرکت هم گفت: در حال حاضر ۸۰ نمایندگی داخلی، ۸ نمایندگی خارجی و یک فروشگاه مستقیم در دبی راه اندازی شده و زمینه ارز آوری بیش از ۱۶۰ هزار دلار را در سال گذشته فراهم کرده است.