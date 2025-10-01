به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت کاراته همدان در این باره گفت: لیگ جهانی کشور مالزی آخرین رقابت رسمی wkf پیش از مسابقات قهرمانی جهان است و ورزشکارانی که رنکینگ آن‌ها کمتر از ۳۲ است در این رویداد شرکت کرده‌اند.

الله کرم شهگل تأکید کرد: این دوره از مسابقات با حضور هزار و ۷۷ ورزشکار از ۸۰ کشور برگزار می‌شود که از ایران نیز ۶۷ ورزشکار ثبت نام کرده‌اند که جمعی از ملی پوشان کشورمان در بخش مردان نیز از سوی فدراسیون به این مسابقات اعزام شده‌اند.

او تصریح کرد: مهدی شهگل نیز در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم در این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

شهگل گفت: این ورزشکار همدانی طبق برنامه، روز یکشنبه مقابل حریفان قدرتمند خود به میدان می‌رود و در صورت قرار گرفتن در جمع هشت نفر برتر وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کند.

او افزود: شهگل در تلاش است تا با کسب بهترین جایگاه، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان که ماه آینده در کشور مصر برگزار می‌شود را کسب کند.

مهدی شهگل کاراته کا همدانی سال گذشته نیز با حضور در ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات جام جهانی، نام خود را به عنوان نخستین ورزشکار مرد همدانی راه یافته به رویداد جهانی به ثبت رساند.

به گزارش ایرنا آخرین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری آ در سال ۲۰۲۵ از فردا پنجشنبه و به مدت سه روز به میزبانی شهر کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود.