برنامههای «روستا دوستا»، با معرفی جاذبههای روستای ورند در شهرستان ساری و «عصر صبا»، با موضوع بررسی مفهوم سالمندی، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان را به روستای ورند در شهرستان ساری میبرد تا با مناظر طبیعی بکر، فرهنگ غنی و ظرفیتهای گردشگری این منطقه آشنا شوند.
روستای ورند، از توابع بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری در استان مازندران، با طبیعتی بکر و چشماندازهای کوهستانی، یکی از مناطق کمتر شناختهشده، اما بسیار زیبا در این استان است. این روستا در میان کوهها و درهها واقع شده و هوایی پاک و معتدل دارد که آن را برای دوستداران طبیعت و گردشگری روستایی جذاب میکند.
از جمله ویژگیهای بارز روستای ورند میتوان به وجود مناظر طبیعی متنوع، باغهای سرسبز و فرهنگ غنی مردم محلی اشاره کرد. مردم مهماننواز این روستا با آداب و رسوم خاص خود فضایی گرم و صمیمی برای گردشگران فراهم میکنند.
یکی از اقدامات مهم در این منطقه، اجرای پروژه آبرسانی پایدار بوده که موجب تأمین آب آشامیدنی سالم برای حدود ۳۰۰ نفر از اهالی روستا شده است. این طرح نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان داشته و زمینهساز توسعه روستایی در ورند شده است.
«روستا دوستا»، هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و اجرای مهدی پر پخش میشود. شنوندگان علاقهمند میتوانند این برنامه را از طریق فرکانس FM ۱۰۵،۵ و همچنین سایت و شبکههای اجتماعی رادیو صبا دنبال کنند.
برنامه «عصر صبا»، همزمان با روز جهانی سالمندان، با موضوعی ویژه به بررسی مفهوم سالمندی میپردازد و شنوندگان را به تأمل درباره دوره سالمندی و چگونگی گذراندن آن دعوت میکند.
در این قسمت از برنامه پرسش مهمی برای مخاطبان مطرح میشود: «دوست دارید دوره سالمندی شما چگونه باشد؟» این سوال ساده، اما پرمعنا فرصتی است تا شنوندگان درباره آرزوها، نگرشها و تجربههای خود نسبت به سالمندی بیاندیشند و دیدگاههایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا»، با بهرهگیری از گفتوگوهای صمیمی، بخش های نمایشی و بخشهای تخصصی، به چالشها و فرصتهای دوره سالمندی میپردازد و همزمان اهمیت حفظ سلامت جسمی و روانی، پیوندهای اجتماعی و استقلال در این دوران از زندگی را برجسته میکند. برنامه تلاش میکند با فضایی گرم و آموزنده، پیام همدلی، احترام به سالمندان و ارزشمند شمردن تجربههای زندگی را به مخاطبان منتقل کند.
در این روز خاص، «عصر صبا» شنوندگان را به تأمل درباره آینده خود و اهمیت داشتن سالمندی شاد و سالم دعوت میکند و فرصتی برای گفتوگوی عمیق درباره این مرحله مهم زندگی فراهم میآورد.
برنامه «عصر صبا»، ساعت ۱۷ به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای شیوا رضاییزاده، پخش می شود.