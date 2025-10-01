پخش زنده
رهبران احزاب در انگلیس سخنان کایر استارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر این کشور را در نشست سالانه این حزب به باد انتقاد گرفتند و آن را نمایشی و فاقد راهکار عملی برای حل مشکلات عدیده این کشور دانستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نایجل فاراژ رهبر حزب راست افراطی رفورم که بخشی از سخنان استارمر و شمار دیگری از مقامات ارشد حزب کارگر در این نشست در حملات تند به او اختصاص یافت، گفت: استارمر «برای بهبود محبوبیت خودش» به این عمل متوسل شده است، کنایه او به نتایج نظر سنجی هاست که نشان داده میزان محبوبیت استارمر به پایینترین میزان از زمان به دست گرفتن قدرت رسیده و در عوض محبوبیت حزب رفورم افزایش یافته است.
رهبر حزب رفورم انگلیس که تنها پنج کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام این کشور را در اختیار دارد و این روزها رسانهها از افزایش اقبال عمومی به او سخن میگویند، با بیان اینکه استارمر شایسته تکیه زدن بر کرسی نخست وزیری نیست، افزود: استارمر با برچسب زدن به سیاستهای حزب رفورم، به طور ضمنی به «نژادپرستی» پرداخت و امنیت فعالان و طرفداران حزب رفورم را به خطر انداخت.
رئیس دولت سایه و رهبر حزب محافظه کار، دومین حزب بزرگ انگلیس هم از استامر انتقاد کرد و گفت: او در سخنرانی خود به جای پذیرش اشتباهات اقتصادی دولت از برنامههای خود دفاع کرده است.
کمی بیدنوک افزود: استارمر میتوانست از فرصتی که در سخنرانی دارد استفاده کند تا از خطاهایش سخن بگوید و برنامههای واقع بینانه ارائه کند، اما به جای آن به حمله روی آورد.
اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات سومین حزب بزرگ انگلیس نیز با انتقاد از رویکرد استارمر، به صف طولانی بیماران منتظر درمان در این کشور اشاره کرد و گفت: دولت جدید باید اقدام جسورانه و بلندپروازانه برای حل مشکلات بخش سلامت جامعه و سازمان ملی بهداشت و درمان کشور انجام دهد، زیرا مردم منتظر عمل هستند نه فقط حرف و شعار.
گفتنی است، بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس هم اکنون بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بیمار از جمله بیماران سرطانی و کودکان بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستانهای دولتی این کشور میباشند.