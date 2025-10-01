نیمه شب گذشته بر اثر وقوع انفجار در یک ساختمان مسکونی در شهرستان اراک هفت نفر به شدت مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ساعت ۰۳:۱۱ بامداد امروز انفجاری مهیب در یک خانه مسکونی در یکی از محلههای شهر اراک موجب شد همسایگان این واحد مسکونی وحشت زده از خانههای خود خارج شوند.
در این حادثه که هفت مصدوم بر جای گذاشت سه گروه عملیاتی اورژانس ۱۱۵ با سرعت به محل اعزام و اقدامات درمانی فوری برای نجات جان مصدومین انجام شد.
گزارشها حاکی است شدت انفجار به حدی بوده که قسمتهایی از ساختمان تخریب شده است.
علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.