به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه شهرستان کردکوی در حوزه علمیه رضویه شهرستان کردکوی آغاز شد.

بزرگداشت هفته ناشنوایان در گرگان. مدیرکل بهزیستی گلستان در حاشیه این مراسم از بهره مندی ۱۰ هزار ناشنوا از خدمات این اداره از جمله سمعک و کاشت حلزون شنوایی خبر داد.

به همت خیران ۲ کلاس درس با اعتباری بیش از ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان ساخته و به کلاس‌های مجتمع آموزشی خیر ساز در روستای کماسی گرگان افزوده شد و امروز به بهره برداری رسید.

مردم نگین با برپایی یادواره شهید آبروی محله یاد و خاطره شهید عباس محمد زاده باعفت را گرامی داشتند.

فرماندهان ادواری پایگاه ها‌ی مقاومت بسیج در حسینیه ثارالله سپاه گرگان گرد هم آمدند و یاد دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به مناسبت گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی از آتش نشانان در علی آباد کتول قدر دانی شد.