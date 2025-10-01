پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی کشور در یزد باید با همکاری همه دستگاهها در فضایی مناسب و باشکوه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اسماعیل دهستانی در نشست هماهنگی و برنامهریزی در راستای برگزاری باشکوه المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی کشور در یزد افزود: برگزاری مناسب و پرنشاط المپیاد با تعامل و همکاری بخشهای مختلف باید به جد مدنظر باشد.
وی با قدردانی از پیگیری و اقداماتی که تاکنون توسط اداره کل ورزش و جوانان و هیات شمشیربازی استان با همکاری سایر بخشهای اجرایی در برگزاری این رخداد مهم انجام گرفته تشکر کرد و ادامه داد: برگزاری المپیاد در فضایی مناسب و با کیفیت بالا در شان یزد یک مسئولیت خطیر است.
وی به اهمیت برگزاری رخدادهای مختلف فرهنگی ورزشی در یزد با همکاری بخشهای مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد تا المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی با توجه به نقش و جایگاه این رشته در پایان مایه افتخار و سربلندی استان باشد.
همچنین مدیرکل ورزش و جوانان یزد ضمن تشکر از مسئولان اجرایی به خصوص استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در کنار اقدامات هیات شمشیربازی برای میزبانی این المپیاد، ابراز امیدواری کرد همانند گذشته این استان در میزبانیها موفق و وظایف بنحو شایسته پیگیری و اقدام شود.
سید احمد هاشمی به اهداف برگزاری المپیادهای ورزشی و حضور ورزشکاران برتر در آن در رشتههای مختلف اشاره کرد و گفت: شناسایی استعدادها و تقویت تیمها در آینده در کنار معرفی استان به سایر مناطق کشور در کنار امور فرهنگی مدنظر است.
همچنین در این نشست که جمعی از مسئولان مختلف اجرایی، فرهنگی و ورزشی استان حضور داشتند سید علیرضا آسایش رییس و محمد فتوحی دبیر هیات شمشیربازی استان ضمن تشکر از تعامل ادارات و دستگاههای مختلف با این هیات در انجام بهتر وظایف در میزبانی المپیاد، ابراز امیدواری کردند به نحو شایسته برگزار شود.
این المپیاد در رده سنی نوجوانان به تفکیک در ۲ بخش آقایان و بانوان در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه از ۲۶ مهرماه تا پنجم آبان ماه سال جاری به صورت انفرادی و تیمی در استان یزد برگزار میشود.
هدف از برگزاری المپیاد، شناسایی نخبگان، رقابت سازنده، ایجاد انگیزه، پشتوانه سازی برای تقویت تیمهای ملی و حضور قوی در مسابقات آسیایی و المپیک است که با همکاری بخشهای مختلف به خصوص اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار میشود.
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در مجموع در بیش از ۴۰ رشته در استانهای مختلف برگزار میشود و یزد میزبان رشته شمشیربازی است.
هماکنون حدود یک هزار نفر در این رشته در استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیمهای ملی هستند.
استان یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.