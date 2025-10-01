به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نخبگانی که در خارج از وطن تحصیل کردند و با وجود شرایط فعالیت در اروپا به زادگاهشان بازگشتند و خدمت به وطن را ترجیح داده و به توصیه مادر در ادای دین به شهدا و رشادت‌های این دلاورمردان در دفاع از مهین خدمت به وطن را به شرایط کاری در آمریکا ترجیح دادند.

این نابغه‌های ایرانی معتقدند که می‌توانند در مسیر توسعه علم ودانش در داخل برای وطن نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

به اعتقاد این نخبگان لازم است با ضرورت نگرش کلان و درک درست از شرایط کشور، سعی کنند راهگشای خیلی از مشکلات جامعه باشند.