به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس مرکز بهداشت بروجرد اظهار کرد: بیماری هاری یک بیماری صددرصد کشنده است و با توجه به اینکه حیوان گزیدگی در شهرستان بروجرد امسال نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است، رعایت پیشگیری و مراقبت از حیوان گزیدگی بسیار حیاتی است.



زهرا کردی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه امسال یکهزار و ۳۱۸ مورد حیوان گزیدگی در شهرستان بروجرد رخ داده است افزود: از این تعداد حیوان گزیدگی، یک هزار و ۸۰ حیوان مهاجم تحت نظر و خانگی و ۲۳۸ مورد حیوانات متواری بوده‌اند.



رئیس مرکز بهداشت بروجرد گفت: بیشترین افراد حیوان گزیده کودکان و نوجوانان بوده‌اند که نشان از ضرورت آموزش و حساس سازی این گروه از جمعیت برای پیشگیری از حیوان گزیدگی و بیماری هاری است.



وی خاطرنشان کرد: در صورت مواجهه با هرگونه حیوان گزیدگی یا خراش سطحی توسط حیوانات اهلی و یا وحشی ضمن شستشوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۱۵تا۲۰ دقیقه در اسرع وقت به واحد هاری شهرستان بروجرد واقع در بیمارستان شهید چمران مراجعه کنید.