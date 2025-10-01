پخش زنده
یادواره سنگرسازان بی سنگر با حضور قشرهای مختلف مردم در شهرستان ملکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امام جمعه ملکان در این یادواره گفت: حضور جهادسازندگی در جبهههای حق علیه باطل در طول هشت سال دفاع مقدس تاثیر گذار و بی نظیر بود.
حجت الاسلام حافظ زمانی افزود: جهادسازندگی قبل از شروع عملیاتها در جنگ، در حین آن و بعد از پایان عملیات نیز با احداث راه، ساخت پل و احداث سنگر نقش تعیین کنندهای داشت.
وی گفت: اقدامات جهاد سازندگی در حوزه مهندسی جنگ آن چنان برجسته و درخشان بود که معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) لقب «سنگرسازان بی سنگر» را به جهاد سازندگی دادند.
امام جمعه ملکان ادامه داد: رزمندگان دقاع مقدس در سپاه پاسداران، بسیج و ارتش نیز اذعان داشتند که نقش جهاد سازندگی در سالهای دفاع مقدس، کمتر از نقش نیروهای نظامی نبود و بلکه پر رنگتر از آنها نیز بوده است.