ملی پوش خوزستانی تیم پارادوومیدانی کشورمان موفق به کسب نشان طلای مسابقات قهرمانی جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صبح امروز چهارشنبه (نهم مهر) در پنجمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان الهام صالحی ملی پوش خوزستانی تیم کشورمان توانست در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۵۴ نشان طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
صالحی در این رقابت به ترتیب ۱۶.۸۲ متر، ۱۶.۵۱ متر، ۱۶.۱۳ متر پرتاب کرد و حرکت چهارم و ششم او خطا شد و در نهایت در حرکت پنجم با ثبت ۱۷.۰۶ متر توانست عنوان قهرمانی جهان و مدال طلا مسابقات را از آن خود کند.
این بانوی ورزشکار خوزستانی نیز دیروز توانست در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۵۴ موفق به کسب مدال برنز شد.