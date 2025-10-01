به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صبح امروز چهارشنبه (نهم مهر) در پنجمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان الهام صالحی ملی پوش خوزستانی تیم کشورمان توانست در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۵۴ نشان طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

صالحی در این رقابت به ترتیب ۱۶.۸۲ متر، ۱۶.۵۱ متر، ۱۶.۱۳ متر پرتاب کرد و حرکت چهارم و ششم او خطا شد و در نهایت در حرکت پنجم با ثبت ۱۷.۰۶ متر توانست عنوان قهرمانی جهان و مدال طلا مسابقات را از آن خود کند.

این بانوی ورزشکار خوزستانی نیز دیروز توانست در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۵۴ موفق به کسب مدال برنز شد.