۲ هفته پس از بازدید دادستان تهران از گمرک غرب تهران و با پیگیریهای این دادستانی ۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی پیشرفته از این گمرک ترخیص و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ۲۵ شهریور امسال بود که علی صالحی دادستان تهران به منظور نظارت بر فعالیتهای گمرکی و بررسی علل راهاندازی نشدن سامانه جامع تجارت، از گمرک غرب تهران بازدید کرد.
دادستان تهران در بازدید میدانی از انبارهای متروکه گمرک غرب تهران، ضمن بررسی وضع نگهداری کالاهای متروکه، قاچاق و وارداتی، سازمان فروش و اموال تملیکی بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر این کالاها تاکید کرد.
وی در این بازدید با اشاره به ضرورت رعایت نظم و وجود سازوکار مشخص برای ترخیص کالاهای وارداتی، گفت: دستگاهها باید نظر قطعی و نهایی خود در رابطه با ترخیص کالاها را حداکثر ظرف یک هفته اعلام کنند چرا که برخی کالاها سریعالفساد هستند یا جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هستنند و ظرف ۲۴ ساعت باید ترخیص شوند.
با گذشت ۲ هفته از این بازدید و با پیگیریهای دادستانی تهران، امروز ۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی پیشرفته که به علت برخی مشکلات گمرکی، مدتها در انبارهای گمرک باقی مانده بود ترخیص و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
دادستان تهران ارزش این دستگاهها را ۷۲۰ هزار یورو ارزیابی کرد و گفت: این میکروسکوپها مدتی بود که در انبارهای گمرک انبار شده بود و برای ترخیص آنها مشکلاتی وجود داشت که با پیگیریهای دادستانی تهران و برگزاری چندین جلسه با مدیران و مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط و انجام همه تشریفات قانونی، این موانع رفع و میکروسکوپها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
به گفته صالحی این اقدام به منظور ارتقای زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، توسعه خدمات علمی و درمانی در حوزه سلامت و در راستای صیانت از حقوق عامه انجام شده است.