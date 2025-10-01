بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۷۰۷ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۲۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۷۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال طی روز هشتم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: ۶۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۲۶ میلیارد ریال انجامید. همچنین در این روز یک میلیون و ۳۴۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو برق فیزیکی معامله شد.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در هشتم مهرماه میزبان دادوستد ۹ میلیون و ۴۹۹ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی ۴۷۵ میلیارد ریال را رقم زد.

در این روز ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده نیز در تابلو فیزیکی برق آزاد با قیمتی کاملا رقابتی معامله شد؛ این دادوسند مجموع ارزشی معادل ۵۶۶ میلیارد ریال را رقم زد.