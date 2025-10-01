پخش زنده
هفتاد هنرمند آثار هنری خود را در نمایشگاه هنرهای تجسمی خرمشهر به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نمایشگاه هنرهای تجسمی با حضور بیش از هفتاد هنرمند و ارائه بیش از سیصد اثر هنری در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر گشایش یافت.
آثار ارائهشده در این رویداد، شامل مجموعهای متنوع از رشتههای هنرهای تجسمی همچون نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، طراحی و مجسمهسازی است که هر یک بخشی از رشادتها، ایثار و مقاومت مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس را به تصویر کشیدهاند.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از برگزاری این نمایشگاه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و همچنین حمایت از هنرمندان جوان و پیشکسوت منطقه است.
حضور پرشمار هنرمندان و تنوع آثار ارائهشده، نمایشگاه را به یکی از رویدادهای مهم هنری جنوب کشور در هفته دفاع مقدس تبدیل کرده است.
این نمایشگاه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شده است، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر، امور ایثارگران صداوسیمای آبادان و امور فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار میشود.
علاقمندان می توانند از این نمایشگاه در نگارخانه هنرهای تجسمی خرمشهر در کنار کتابخانه عمومی خرمشهر بازدید کنند.