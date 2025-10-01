افزایش ۳۱ درصدی تماسهای مردمی با مرکز ۱۹۷ پلیس لرستان
فرمانده انتظامی استان لرستان، در جمع خبرنگاران از افزایش ۳۱ درصدی تعاملات مردمی با پلیس در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملکرد مرکز نظارت همگانی ۱۹۷، اعلام کرد که در شش ماهه نخست سال جاری ۲۰ هزار و ۶۱۴ تماس با این مرکز ثبت شده که نشاندهنده رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: عمده این تماسها مربوط به اخذ مشاورههای انتظامی، ارشادی و راهنمایی بوده که با افزایش ۵۷ درصدی، پیشنهادات با ۲۷ درصد افزایش و تقدیرها با ۱۵ درصد رشد، بیانگر افزایش اعتماد عمومی به مجموعه انتظامی و نوعی مشارکت فعال مردم است.
سردار محمدرضا هاشمی فر با تأکید بر این دستاورد، خاطرنشان کرد که در همین دوره زمانی، شکایات از پلیس ۳۵ درصد و انتقادات ۳۲ درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه «پلیس از مردم، برای مردم و جان فدای مردم است» لباس انتظامی را نماد نوکری و خدمتگزاری دانست و تأکید کرد که پلیس از هیچ تلاشی برای تأمین آسایش و امنیت مردم دریغ نخواهد کرد.