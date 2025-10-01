به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملکرد مرکز نظارت همگانی ۱۹۷، اعلام کرد که در شش ماهه نخست سال جاری ۲۰ هزار و ۶۱۴ تماس با این مرکز ثبت شده که نشان‌دهنده رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: عمده این تماس‌ها مربوط به اخذ مشاوره‌های انتظامی، ارشادی و راهنمایی بوده که با افزایش ۵۷ درصدی، پیشنهادات با ۲۷ درصد افزایش و تقدیر‌ها با ۱۵ درصد رشد، بیانگر افزایش اعتماد عمومی به مجموعه انتظامی و نوعی مشارکت فعال مردم است.





سردار محمدرضا هاشمی فر با تأکید بر این دستاورد، خاطرنشان کرد که در همین دوره زمانی، شکایات از پلیس ۳۵ درصد و انتقادات ۳۲ درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه «پلیس از مردم، برای مردم و جان فدای مردم است» لباس انتظامی را نماد نوکری و خدمتگزاری دانست و تأکید کرد که پلیس از هیچ تلاشی برای تأمین آسایش و امنیت مردم دریغ نخواهد کرد.