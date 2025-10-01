به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: از ابتدای اجرای مرحله اول کالا برگ الکترونیکی در استان، تاکنون ۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان خرید انجام شده است.

برهان صلواتی اظهار کرد: تاکنون ۵۱۷ هزار خانوار، یک میلیون و ۸۹۵ هزار تراکنش خرید کالابرگ الکترونیکی در استان کردستان انجام داده‌اند.

صلواتی افزود: اقلام قابل خرید در این طرح شامل شیر، ماست پاستوریزه، پنیر، گوشت گوساله، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج ایرانی، ماکارونی، روغن مایع، خرما، سیب، هویج، کدو سبز، گوجه‌فرنگی، پیاز، عدس و مغزدانه‌ها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: اعتبار تخصیص‌یافته ماهانه برای خانوار‌های دهک‌های ۱ تا ۵، مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷، مبلغ ۶۶۰ هزار تومان است.

صلواتی اضافه کرد: مرحله چهارم طرح کالابرگ در استان کردستان در حال حاضر برای جامعه هدف ۳ دهک اول درآمدی در حال اجراست و مبلغ اعتبار برای هر یک از اعضای خانوار در دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و در دهک‌های چهار تا هفت ۳۵۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: در طرح سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال هم میزان اعتبار شارژ شده برای مشمولین ۵ دهک اول درآمدی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷: ۶۶۰ هزار تومان است و تعداد مشمولان طرح سوءتغذیه در سطح استان ۲ هزار و ۵۲۴ خانوار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به این هم اشاره کرد که طرح کالابرگ سبد مادران (یسنا) نیز برای مادران باردار که تا دی‌ماه ۱۴۰۳ پرونده مراقبت بارداری در شبکه بهداشت کشور تشکیل داده‌اند و مادران دارای فرزند زیر ۲ سال (شیرخوار) در دهک‌های درآمدی یک تا هفت اجرا می‌شود.