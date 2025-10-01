رزمایش ایمنی در شهرک صنعتی۹۸هکتاری اسفراین با حضور مسئولین استان و شهرستان برگزار شد و نیرو‌های آتش نشانی توانمندی خود را در مقابله با حوادث به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی توانا سرپرست شرکت‌های شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی اسفراین با هفت واحد فعال یکی از قطب‌های تولید در استان بشمار می‌آید، گفت: شهرک‌های صنعتی از اماکن حساس بشمار می‌آیند که وجود ایستگاه آتش نشانی در آن‌ها ضرورت دارد.

نماینده شهرک صنعتی اسفراین افزود: پرسنل آتش نشانی شهرک صنعتی اسفراین از نیرو‌های آموزش دیده و بامهارت بالا و فنی هستند که طی سال گذشته ۴۵دوره آموزشی با موضوع‌های مختلف را گذرانده‌اند.

محمد خدابخشی گفت: ایستگاه آتش نشانی این شهرک با چهار نیرو دارای یک خودروی شش تنی، مجهز به مخزن ۲۴۰۰ لیتری آب و ۴۰۰ لیتری کف است و سالانه به طور متوسط در شش حریق، خدمت رسانی می‌کند.