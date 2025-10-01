شهرستان شازند با کشت لوبیا در سطح پنج هزار هکتار، جایگاه اول تولید این محصول را در استان مرکزی و استانهای همجوار به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند گفت: سطح تحت زراعت لوبیا در این شهرستان به حدود پنج هزار هکتار میرسد که موجب شده تا شازند جایگاه اول تولید لوبیا در استان مرکزی و حتی استانهای همجوار را به خود اختصاص دهد.
محمد علی بهرامی افزود: کیفیت لوبیاهای کشت شده در این شهرستان بسیار بالا است و این امر به دلیل منابع آبی غنی در منطقه و اقلیم مناسب آن است.
او ادامه داد: انواع مختلفی از لوبیا در این شهرستان زراعت میشود که از جمله آنها میتوان به لوبیای صالح، غفار، کوشا و انواع لوبیاهای چیتی، سفید و قرمز اشاره کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و خشکسالیهای اخیر، شازند توانسته است با استفاده از سامانههای آبیاری جدید بهرهوری خود را افزایش دهد.
بهرامی تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از اراضی کشت لوبیا در این شهرستان به سامانههای آبیاری بارانی یا آبیاری قطرهای تجهیز شدهاند.
او افزود: کشت لوبیا در شهرستان شازند موجب اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم (فصلی) برای مردم منطقه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شازند خاطرنشان کرد: به ازای هر هکتار کشت لوبیا، یک نفر به طور دائم مشغول به کار است و در زمان برداشت، هر هکتار به طور متوسط ۱۵ نفر نیروی کار برای برداشت محصول احتیاج دارد.
بهرامی همچنین از ایجاد اشتغال در صنایع تبدیلی، کارگاههای تولیدی و بستهبندی در زمینه فرآوری لوبیا خبر داد.
او عنوان کرد: پیشبینی میشود که امسال از سطح پنج هزار هکتار زیر کشت، حدود ۱۳ هزار تن لوبیا برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد که این رشد عمدتاً به دلیل تجهیز اراضی به سامانههای آبیاری جدید و بهبود مدیریت منابع آبی در منطقه است.
شهرستان شازند به عنوان قطب تولید لوبیا در استان مرکزی، با استفاده از روشهای جدید زراعی و افزایش کیفیت محصول، نقشی مهم در تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی ایفا میکند.