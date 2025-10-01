رد رشوه ۲ میلیارد ریالی مأموران مبارزه با مواد مخدر فریمان
مأموران مبارزه با مواد مخدر فریمان، رشوه دو میلیارد ریالی سوداگران مرگ را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگکننده انتظامی خراسان رضوی گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر فریمان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ محمود ریاحی افزود: در بازرسی از خودرو بیش از ۵۳ کیلوگرم موادمخدر صنعتی کشف شد و دو متهم نیز دستگیر شدند.
وی ادامه داد: متهمان برای رهایی از قانون قصد داشتند دو میلیارد ریال رشوه پرداخت کنند که مأموران وظیفهشناس با ثبت صورتجلسه و هماهنگی سلسله مراتب، موضوع را به پرونده ضمیمه کردند.
سرهنگ ریاحی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.