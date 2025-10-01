پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای دوم و سوم لیگ برتر هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه دیدارهای هفتههای دوم و سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
براین اساس هفته دوم ۱۵ مهر و هفته سوم ۲۲ مهر برگزار میشود.
برنامه کامل دیدارهای هفتههای دوم و سوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:
هفته دوم؛ سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
سپاهان نوین - هپکو اراک
صنعت مس کرمان - پرواز هوانیروز
نیروی زمینی سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان
فرازبام خائیز دهدشت - استقلال کازرون
سایپا تهران - نفت و گاز گچساران
سنگآهن بافق – استراحت
هفته سوم؛ سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سنگ آهن بافق یزد - صنعت مس کرمان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- سپاهان نوین
پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت
نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران
نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون
هپکو اراک – استراحت
هفته اول سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان سه شنبه ۸ مهر آغاز شده و امروز با برگزاری دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران به پایان می رسد.