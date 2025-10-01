پخش زنده
امروز: -
فرآیند واریز سود سهام عدالت از امروز همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل سرمایهگذاری سهام عدالت خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت: سهام عدالت از امروز همزمان با ولادت امام حسن عسکری (ع) برای ۶۶۷ هزار و ۴۰۹ نفر سهامدار سهام عدالت استان واریز میشود.
قاسمی افزود: دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ۴۵۲ هزار تومانی ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی ۸۸۱ هزار تومان سود میگیرند.
وی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت به علت اشکال در شماره بانکی، حساب راکد، حساب مشترک، حساب ارزی، حساب مسدود، حساب بلند مدت برای برخی افراد واریز نمیشود افزود: این دارندگان باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکلات و ثبت شماره شبای بانکی اقدام کنند تا سود سهام عدالت را دریافت کنند.
مدیرعامل سرمایهگذاری سهام عدالت خراسان جنوبی تاکید کرد: به هیچ عنوان ثبت نام سهام عدالت انجام نمیشود.