همه دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی مکلف به همکاری با صدا و سیما برای رویداد ملی «ایرانجان» شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری استان بر ضرورت همکاری کامل دستگاههای اجرایی با صدا و سیمای مرکز استان در رویداد ملی «ایرانجان خراسان جنوبی» تاکید کرد.
بر اساس مصوبه شورای اداری استان که به همه دستگاههای استان ابلاغ شده است، تمامی مدیران دستگاههای اجرایی موظفند همکاری لازم را با صدا و سیمای خراسان جنوبی در راستای پوشش، اطلاعرسانی و اجرای هرچه شایستهتر این رویداد ملی به عمل آورند.
این مصوبه در شورای اداری در تاریخ ۷ مهر به دستگاهها ابلاغ شد و استاندار با تاکید بر برگزاری باشکوه رویداد ملی «ایران جان» همه دستگاهها را مکلف به همکاری با صدا و سیمای خراسان جنوبی کرد.
رویداد ملی «ایرانجان» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی خراسان جنوبی در سطح ملی است و نقش رسانه ملی بهویژه صدا و سیمای مرکز استان در تحقق این هدف، کلیدی و اثرگذار خواهد بود که آبان ماه به خراسان جنوبی میرسد.