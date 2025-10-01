پخش زنده
امروز: -
برنامههای «یادگار عصمت»، با روایت زندگی و منزلت حضرت معصومه (س)، «ققنوس» با موضوع از چالشهای ترجمه تا پاسداشت زبان فارسی، «نمایش فرهنگ»، با روایتی شنیدنی از زندگی میرزا جهانگیرخان قشقایی و «نیستان»، با نغمههای ایرانی از پیانو تا موسیقی اقوام، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «یادگار عصمت»، به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، پنجشنبه ۱۰ مهر پخش میشود و به بررسی جنبههای شخصیتی، علمی و فرهنگی کریمه اهل بیت میپردازد.
این برنامه به زندگی حضرت معصومه (س) و نقش ایشان در رشد و گسترش فرهنگ تشیع می پردازد.
در این برنامه، حجتالاسلام حبیبالله فرحزاد درباره ویژگیهای اخلاقی و معنوی کریمه اهل بیت سخن میگوید و آیتالله میرباقری به تحلیل جایگاه ایشان در ساماندهی فرهنگی جامعه شیعی میپردازد.
همچنین محمدحسین دوانی به یادکرد سه امام معصوم از عظمت حضرت معصومه (س) اشاره میکند و بخشهایی از کتاب صوتی زندگینامه این بانوی گرانقدر برای شنوندگان پخش میشود. گزارش مردمی، بیان روایت علمی توسط حجتالاسلام قرائتی، و بخشهای تدارکدیدهشده دیگر، فضای برنامه را تکمیل میکنند.
«یادگار عصمت»، به تهیهکنندگی یلدا احتشامی، گویندگی سکینه ارجمندی و گزارشگری حمیرا فراتی، ساعت ۱۸:۴۵، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش و جمعه ۱۱ مهر ساعت ۸:۱۵، بازپخش می شود.
برنامه «ققنوس»، امروز با محوریت ادبیات، زبانشناسی و ترجمه، پخش می شود و میزبان کارشناسان برای بررسی وضعیت ترجمه در ایران و بحثهای تازه پیرامون واژهگزینی است.
مجله ادبی رادیویی «ققنوس»، در این قسمت خود به سراغ موضوعات مهم و روز حوزه فرهنگ و زبان میرود. نخست، گفتوگویی با حسن هاشمی میناباد، مترجم، ویراستار و عضو کمیته تخصصی ترجمه مرکز نشر دانشگاهی، انجام میشود که در آن وضعیت کنونی ترجمه در ایران از منظر کیفیت، کمیت و سازوکارهای حمایتی بررسی خواهد شد.
در ادامه، نسرین پرویزی، معاون گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درباره یکی از مباحث مهم واژهگزینی سخن میگوید و جایگزین فارسی واژه «منشن» را معرفی و دلایل انتخاب آن را تشریح میکند.
این برنامه همچنین دارای بخشهای دیگری است؛ «از جهان داستان» که به تازهترین روایتها و آثار داستانی میپردازد و «پاسداشت زبان فارسی» که بر اهمیت حفظ و گسترش زبان ملی تأکید دارد.
«ققنوس»، با تهیهکنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوینکو و گویندگی مهدی محمدیان، ساعت ۱۵، پخش میشود.
برنامه «نمایش فرهنگ»، امشب ساعت ۲۳، شنوندگان را با قسمت پایانی نمایش رادیویی «طنین ماندگار»، روایتی شنیدنی از زندگی عارف و استاد نامدار، میرزا جهانگیرخان قشقایی همراهی میکند.
نمایش رادیویی «طنین ماندگار» که از ششم مهر در برنامه «نمایش فرهنگ» آغاز شده بود، با پخش قسمت پایانی خود امشب به پایان میرسد. این اثر، زندگی میرزا جهانگیرخان قشقایی را روایت میکند؛ شخصیتی برخاسته از ایل قشقایی که در بستر فرهنگ ایلیاتی رشد یافت، اما مسیرش را به سوی حکمت و دانش گشود.
میرزا جهانگیرخان پس از تحصیل و تدریس در مدرسه صدر اصفهان، به استادی برجسته تبدیل شد و شاگردانی، چون حکیم رحیم ارباب را پرورش داد. او با حفظ سادگی و صداقت زندگی عشایری، عمری را در جستوجوی معرفت و انتقال آن به نسلهای بعدی سپری کرد.
برنامه موسیقایی «نیستان»، امشب با پنج گفتوگوی تخصصی از سازهای جهانی تا نواهای بومی، میزبان هنرمندان و پژوهشگران برجسته موسیقی کشور است.
«نیستان»، در بخش نخست به سراغ محمدرضا امیرقاسمی نوازنده و مدرس پیانو، میرود و شیوههای پیانونوازی در مکتب ایرانی را بررسی میکند، روایتی از ساز جهانی که در بستر موسیقی ایرانی رنگ و شخصیت تازه مییابد.
بخش دوم به همراهی با مسعود نظر آهنگساز و پژوهشگر موسیقی کودک، اختصاص دارد که به دنیای نغمههایی که برای مخاطبان خردسال ساخته میشود، آثاری که در کنار جنبه آموزشی، نقش مؤثری در پرورش ذوق هنری کودکان داردسفر میکنیم.
در ادامه، نوشین پاسدار موسیقیدان و نوازنده عود، در بخش سوم به معرفی و تبیین جایگاه این ساز کهن در فرهنگ موسیقی ایران میپردازد.
بخش چهارم به موسیقی اقوام و نواحی ایران اختصاص دارد، در این بخش صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر، از تنوع ملودیها و سازوکار انتقال میراث شنیداری بین نسلها سخن میگوید.
در بخش پایانی، غفار ذابح خواننده و ردیفدان، به بررسی آواز و تکنیکهای تحریری میپردازد تا علاقهمندان با ظرایف و جزئیات این هنر آشنا شوند.
«نیستان» ساعت ۲۲، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی یلدا احتشامی روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجایام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز پخش میشود.