با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار، وضعیت و چالش‌های امنیتی و انتظامی شهرستان فریدونشهر بررسی شد.

بررسی وضعیت و چالش‌های امنیتی و انتظامی شهرستان فریدونشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار در سفر یکروزه به شهرستان فریدونشهر و در جلسه شورای پدافند غیرعامل فریدونشهر گفت: از زمان شروع اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجازتاکنون ۷۸ هزار اتباع غیرمجاز از طریق خوداظهاری یا دستگیری به کشورخود بازگشته‌اند.

اکبر صالحی افزود: اتباع غیرمجاز در صورت خودداری از خوداظهاری وخروج داوطلبانه از کشورمان، دستگیر و به کشورشان بازگردانده می‌شوند.