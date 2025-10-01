به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: سرشماری زنبورستان‌ها با هدف پایش دقیق ظرفیت‌های تولیدی، برنامه‌ریزی هدفمند برای تخصیص نهاده‌ها و به‌روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات زنبورداری کشور در شهرستان‌های گیلان در دست اجرا است.

وی افزود: در این سرشماری، اطلاعات واحد‌های زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنی‌ها، ظرفیت تولید، محصولات جانبی مانند ژل رویال، گرده‌گل، بره موم، موم و زهر زنبور، نوع و نژاد زنبور‌های عسل، مشخصات بهره‌برداران نظیر سن، جنسیت و سطح سواد زنبوردار جمع‌آوری و در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به آمار سرشماری زنبورستان‌ها در سال گذشته، گفت: پارسال ۴ هزار و ۵۷۹ زنبورستان در استان آمارگیری شدند که در این بین ۲۰ زنبورستان بومی در زمان سرشماری به دلیل کوچ، در استان‌های دیگر کشور حضور داشتند و از سوی کارشناسان آن استان‌ها سرشماری شدند.

صالح محمدی افزود: با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی در گیلان، زنبورداران گیلان با بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌ها و یافته‌های نوین زنبورداری و نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی، موفق به تولید عسل با کیفیت و دیگر فرآورده‌های فرعی زنبور عسل شدند.