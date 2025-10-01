پخش زنده
امروز: -
با مشارکت جهادگران بسیج سازندگی ساخت ۸۰ مدرسه در مناطق محروم خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی عصر خوزستان گفت : در راستای اجرای طرح شهید سرایداران و پویش «زنگ جهاد» و با هدف توسعه عدالت آموزشی، آیین کلنگزنی ساخت ۸۰ مدرسه در قالب ۳۶۰ کلاس درس در استان خوزستان آغاز شد .
سرهنگ پاسدار سید اسلام موسوی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغههای ما حذف مدارس سنگی و غیرایمن در مناطق محروم است، افزود : این پروژهها در گام نخست با اولویت مناطق کمتر برخوردار آغاز شده و انشاءالله تا پایان طرح، شاهد رفع کمبود فضای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانشآموزان در سراسر استان خواهیم بود.
وی ادامه داد : در اجرای این پروژه، مشارکت مردم و خیرین مدرسهساز نیز نقش محوری دارد و امید است با همافزایی نهادهای انقلابی و مردمی، همه دانشآموزان خوزستان از فضای آموزشی ایمن، استاندارد و در شأن فرزندان ایران اسلامی بهرهمند شوند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی عصر خوزستان بیان کرد : امیدواریم با سرعت بخشیدن به روند ساختوسازها، به زودی شاهد افتتاح مدارس جدید و شادی چهره دانشآموزان مناطق محروم باشیم.