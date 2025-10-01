بازگردانی ۲۴۵ هکتار از اراضی ملی از ابتدای امسال تاکنون
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف ۲۴۵/۱ هکتار از اراضی ملی استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید نظری گفت: مبارزه با زمین خواری یکی از مهمترین اولویتهای این سازمان است و همکاران پرتلاشمان در یگان حفاظت به صورت شبانه روزی و با تمام تلاش در راستای حفاظت از انفال و عرصههای طبیعی استان فعالیت میکنند. وی افزود: در شش ماهه نخست امسال مجموعا ۲۴۵/۱ هکتار از اراضی ملی به دولت بازگردانده شد که شامل ۵۶/۷ هکتار طی ۷۷ فقره پرونده بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ و ۱۸۸/۴ هکتار نیز طی ۵۲ فقره پرونده اجرای احکام قضایی و رفع تصرف بوده است. سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه آمار رفع تصرف نسبت به مدت مشابه سالهای قبل، افزایش بسیار چشمگیری داشته افزود از فرمانده و همکاران پر تلاشمان در یگان حفاظت منابع طبیعی تشکر میکنم.