به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجید نظری گفت: مبارزه با زمین خواری یکی از مهمترین اولویت‌های این سازمان است و همکاران پرتلاشمان در یگان حفاظت به صورت شبانه روزی و با تمام تلاش در راستای حفاظت از انفال و عرصه‌های طبیعی استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال مجموعا ۲۴۵/۱ هکتار از اراضی ملی به دولت بازگردانده شد که شامل ۵۶/۷ هکتار طی ۷۷ فقره پرونده بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ و ۱۸۸/۴ هکتار نیز طی ۵۲ فقره پرونده اجرای احکام قضایی و رفع تصرف بوده است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه آمار رفع تصرف نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، افزایش بسیار چشمگیری داشته افزود از فرمانده و همکاران پر تلاشمان در یگان حفاظت منابع طبیعی تشکر میکنم.