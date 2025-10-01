هوای مشهددر نهمین روز از مهرماه ، برای ششمین روز متوالی، ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۲ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۴ گویای آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای ۶ منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم» و آلوده برای همه افراد قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۷ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، اظهار کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودروی روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.