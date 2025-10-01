فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در فراجای لرستان، ۹ باند قاچاق سلاح و مهمات منهدم و بیش از ۲ هزار قبضه سلاح کشف و ضبط شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان لرستان، در جمع خبرنگاران با تشریح عملیات اطلاعاتی گسترده، از موفقیت چشمگیر «سربازان گمنام امام زمان (عج)» در مجموعه سازمان اطلاعات انتظامی استان خبر داد.

سردار محمند رضا هاشمی‌فر، اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی کامل بر تحرکات مجرمانه در داخل و خارج از استان، عملیات‌های پیچیده‌ای با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی و قضایی به اجرا درآمد که منجر به شناسایی و انهدام ۹ باند قاچاق سلاح و مهمات گردید.

سردار هاشمی‌فر افزود: حاصل این عملیات‌های اطلاعاتی دقیق، کشف ۲ هزار و ۱۲۸ قبضه انواع سلاح شکاری و جنگی بود که این کشفیات ضربه‌ای مهلک بر پیکره شبکه‌های قاچاق تسلیحات وارد کرده است.

وی تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضایی، امنیت و آرامش مردم شریف استان لرستان را خط قرمز خود می‌دانند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسانی که قصد اخلال در امنیت عمومی را دارند، به اهداف شوم خود دست یابند.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: نیرو‌های جان برکف انتظامی، از هیچ تلاش و کوششی در راستای تأمین کامل امنیت مردم فروگذار نخواهند کرد و در این مسیر مقدس، جان خود را نیز فدای امنیت و آرامش مردم خواهیم نمود.