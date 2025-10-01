پخش زنده
۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن درآذربایجانغربی تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در استان تأمین شد که هزار و ۹۸۶ هکتار زمین شهری و بقیه روستایی است.
پیمان آرامون با اشاره به آمادهسازی و تهیه طرح تفکیکی اراضی تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزود: عملیات اجرایی ۴۰۰ هکتار به اتمام رسیده و روند اجرایی بیش از ۶۳۵ هکتار نیز در دست اجراست.
وی با بیان اینکه ۳۹ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد برای ۲۴ هزار و ۷۵۲ نفر متقاضی، تخصیص پروژه انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهارداشت: تخصیص زمین برای تمام متقاضیان انجام شده و اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۶۵ هزار و ۹۶۵ واحد مسکونی احصا و تأمین شده است.
آرامون گفت: سهمیه استان برای چهار سال ساخت ۲۰۴ هزار واحد مسکونی است که این واحدهای مسکونی در ۴۸ شهر آذربایجانغربی در بخشهای مسکن شهری، روستایی، بازآفرینی شهری و خودمالکی احداث میشوند.
وی با بیان اینکه اهتمام ویژهای برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان وجود دارد، تصریح کرد: نهضت خانه سازی در سطح استان راه افتاده و با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در بخش مسکن مهراستان، گفت: در سطح استان ۶۳۶ واحد از سالهای گذشته باقی مانده بود که امسال ۲۴۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است.
آرامون با تاکید بر اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن تامین شده است، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی خدماترسان باید دراین امر اهتمام و همکاری ویژه داشته باشند تا مشکلی در روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن وجود نداشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در یک سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختهای لازم تخصیص یافته است، اظهارکرد: نباید روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن متوقف شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه مقرر شده که متقاضیان غیرفعال در نهضت ملی مسکن شناسایی شوند، گفت: همکاری متقاضیان نهضت ملی مسکن شرط لازم برای اجرای به موقع طرح بوده و مقرر شده تا متقاضیان غیرفعال ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل آورده شخصی اقدام کنند.
آرامون اضافه کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن در صورت عدم تکمیل آورده از سامانه حذف و فرد واجد شرایط جدید جایگزین وی میشود.
وی با اشاره به جذب اعتبارات از محل مولدسازی برای طرحهای راه و شهرسازی در سالجاری گفت: ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی طی یک سال گذشته جذب شده است.
آرامون اضافه کرد: از این میزان پنج هزار میلیارد ریال از طریق مولدسازی تأمین و تزریق طرحهای راه و شهرسازی شده است.