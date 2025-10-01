پخش زنده
خادمان رضوی استان همدان امروز در قالب برنامه «چهارشنبههای امام رضایی» در دبیرستان دخترانه شهید حجازی شهرک مدنی حضور پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کانون خادمین رضوی استان همدان در حاشیه این مراسم گفت: هدف از برگزاری چهارشنبههای امام رضایی در مدارس استان، آشنایی بیشتر نوجوانان با جایگاه و سیره امام رضا(ع) است تا دانشآموزان بتوانند رهرو واقعی آن حضرت باشند.
خوانساری افزود: کانون خادمان رضوی استان همدان تلاش دارد با حضور در مدارس دخترانه و پسرانه، فرهنگ رضوی را در بین نسل جوان تبیین و نهادینه کند.