حرم مطهر شاهچراغ، امروز و در سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) غرق در شادی و سرور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صحن و سرای حرم‌های احمدی و محمدی (ع) مملو از محبان و دوستداران امامت و ولایت است و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت با حضور در بارگاه ملکوتی احمد بن موسی (ع) ولادت امام حسن عسکری علیه السلام را به حضرت شاهچراغ (ع) تبریک گفته و به مداحی، منقبت خوانی پرداختند.

به همین مناسبت امشب و بعد از نماز مغرب و عشا حجت‌الاسلام والمسلمین آقاجانپور؛ رئیس سازمان عقیدتی - سیاسی وزارت دفاع در شبستان امام خمینی این حرم مطهر سخنرانی و کربلایی محمّدرضا فرخی مدیحه سرایی و زیارت امین الله را قرائت می کند .

همچینین دیشب و در شب میلاد باسعادت امام حسن عسکری علیه السلام، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان این حرم مطهر مراسم سخنرانی و مولدی خوانی برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام محمّدحسین حدائق سخنرانی و کربلایی محمّدامین صفاجو ، مدیحه‌سرایی و دعای توسل را قرائت کرد.

هشتم ربیع الثانی سالروز میلاد یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن بن علی العسکری (ع) است.