زینب مرادی، ششمین مدال کاروان پارادوومیدانی کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان - هند را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زینب مرادی، ملی پوش کشورمان در پنجمین روز رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان، در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۶، امروز (۹ مهر) به میدان رفت و در پرتاب نخست خود رکورد ۲۱.۸۵ متر را ثبت کرد. او پرتابهای دوم و سوم خود را از دست داد و در پرتابهای بعدی ۲۰.۶۹ متر، ۲۱.۹۸ متر، ۲۲.۰۶ متر را به ثبت رساند تا با بهترین رکورد خود ۲۲.۰۶ متر عنوان سومی جهان و مدال برنز مسابقات را کسب کند.
در این ماده نمایندگان کشورهای لتونی و برزیل به ترتیب اول و دوم شدند.
در ادامه مسابقات امروز، هاجر صفرزاده ملی پوش نابینایان و کم بینایان در مرحله نهایی ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر به مصاف حریفان خود میرود.
کاروان کشورمان تاکنون ۲ طلا توسط امیرحسین علیپور و الهام صالحی، یک نقره توسط مهدی اولاد و ۳ برنز توسط اماناله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.