سرمازدگی زودرس پاییزه به ۸۰ هکتار ازمزارع ذرت در استان چهارمحال و بختیاری خسارت وارد کرد.

خسارت سرمازدگی به مزارع ذرت در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سرمازدگی زودرس پاییزه ۳۰ تا ۷۰ درصد به مزارع ذرت در استان خسارت وارد کرد.

حسین بهرامی افزود: استفاده از ارقام مقاوم‌تر به تنش‌های دمایی، مدیریت تغذیه گیاه و بیمه محصولات کشاورزی از جمله راهکار‌های کاهش خسارت ناشی از چنین پدیده‌هایی است.

به گفته وی:سطح زیر کشت ذرت در استان ۶ هزار هکتار است و میانگین برداشت ذرت در هر هکتار ۶۰ تن است.