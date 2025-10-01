پخش زنده
سرمازدگی زودرس پاییزه به ۸۰ هکتار ازمزارع ذرت در استان چهارمحال و بختیاری خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سرمازدگی زودرس پاییزه ۳۰ تا ۷۰ درصد به مزارع ذرت در استان خسارت وارد کرد.
حسین بهرامی افزود: استفاده از ارقام مقاومتر به تنشهای دمایی، مدیریت تغذیه گیاه و بیمه محصولات کشاورزی از جمله راهکارهای کاهش خسارت ناشی از چنین پدیدههایی است.
به گفته وی:سطح زیر کشت ذرت در استان ۶ هزار هکتار است و میانگین برداشت ذرت در هر هکتار ۶۰ تن است.