کارشناس هواشناسی استان قزوین، از نفوذ زبانه‌های پرفشار و کاهش محسوس دما در استان تا پایان روز پنج‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی گفت: طی روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه، نفوذ و استقرار زبانه‌های پرفشار در سطح استان ادامه خواهد داشت که موجب وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه در ساعات صبح و شب قابل انتظار است. همچنین در ساعات بعدازظهر و عصر، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف در این نواحی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: با ورود به روز‌های جمعه و شنبه، جو استان به‌طور نسبی پایدار خواهد شد. سرعت وزش باد کاهش یافته و شرایط جوی آرام‌تری را شاهد خواهیم بود.

به گفته بهروزی، از نظر دمایی، کاهش محسوس دما برای امروز و فردا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. با کاهش سرعت باد در روز‌های پایانی هفته، افزایش نسبی دما دور از انتظار نیست.

در شب گذشته، شهر آبگرم با ثبت دمای ۸ درجه، سردترین نقطه استان بود.