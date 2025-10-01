وزش باد شدید و کاهش دما در استان قزوین
کارشناس هواشناسی استان قزوین، از نفوذ زبانههای پرفشار و کاهش محسوس دما در استان تا پایان روز پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی گفت: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، نفوذ و استقرار زبانههای پرفشار در سطح استان ادامه خواهد داشت که موجب وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان میشود.
وی افزود: در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه در ساعات صبح و شب قابل انتظار است. همچنین در ساعات بعدازظهر و عصر، احتمال وقوع بارشهای پراکنده و خفیف در این نواحی وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان گفت: با ورود به روزهای جمعه و شنبه، جو استان بهطور نسبی پایدار خواهد شد. سرعت وزش باد کاهش یافته و شرایط جوی آرامتری را شاهد خواهیم بود.
به گفته بهروزی، از نظر دمایی، کاهش محسوس دما برای امروز و فردا در سطح استان پیشبینی میشود. با کاهش سرعت باد در روزهای پایانی هفته، افزایش نسبی دما دور از انتظار نیست.
در شب گذشته، شهر آبگرم با ثبت دمای ۸ درجه، سردترین نقطه استان بود.