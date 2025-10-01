آغاز برداشت ذرت علوفهای از کشتزارهای خواف
برداشت ذرت علوفهای از سطح ۴۵۰ هکتار از کشتزارهای شهرستان خواف آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: پیش بینی میشود امسال افزون بر ۱۹ هزار تن محصول ذرت علوفهای از مزارع این شهرستان برداشت شود.
فقیری افزود: کشت ذرت علوفهای در تیرماه انجام شد و برداشت آن از اوایل مهرماه آغاز میشود.
وی ادامه داد: بیش از ۳۰ درصد مزارع ذرت علوفهای خواف به روش تیپ و اصول بهینه آبیاری شده است که این مساله علاوه بر کاهش مصرف آب، مواد مغذی را به صورت مستقیم در اختیار ریشه گیاهان قرار میدهد و موجب افزایش عملکرد محصول میشود.
این مسئول با بیان اینکه کشت ذرت علوفهای با هدف تامین امنیت غذایی و تامین علوفه و خوراک دام مورد نیاز دامداریها انجام میشود، افزود: ذرت علوفهای به عنوان یکی از محصولات اصلی، در تامین نیاز علوفهای واحدهای دامی نقش مهمی دارد که این میزان علوفه علاوه بر تامین نیاز دامداریهای خواف، به سایر شهرستانهای استان و استانهای همجوار عرضه میشود. ️