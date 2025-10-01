پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در پی رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب، کمیته ویژهای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است که روزانه وضعیت تولید و تامین کالاهای اساسی را به طور جدی رصد میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی، این کار را موجب بستهشدن دستان مسئولان خواندند و گفتند: «واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار را رقابتی و کالاها را از مبادی متفاوت تهیه کنید؛ چرا که این مسئله بهگفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور میشود.»
معظمله معیشت مردم را مهم دانستند و گفتند: «در باب معیشت مردم بهگونهای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ۱۰ قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمتها امروز و فردا ۲ برابر شود.»
«انضباط بازار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: «بهگونهای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمتها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چون این احساس به روحیه مردم صدمه میزند.»
در همین زمینه، اکبر فتحی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی روز چهارشنبه درباره نحوه کارکرد این کمیته اضطراری، درباره کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور افزود: تامین کالاهای اساسی جزو رسالت و وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است که طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، تامین، تولید و توزیع حدود ۱۰ کالا همچون گندم، برنج، روغن، شکر، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات که قوت غالب مردم هستند، به طور مستمر و منسجم مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: همچنین یکسری کالاهای حساس مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز که در سفره روزانه مردم نقش دارند، نیاز است مدیریت دقیقی بر تامین و توزیع آنها صورت گیرد.
فتحی تصریحکرد: پس از بیانات رهبر معظم انقلاب، حساسیتی در زمینه تأمین کالاهای اساسی ایجاد شد، وزیر جهاد کشاورزی دستور تشکیل کمیته ویژهای به ریاست خود را صادر کرد که به صورت روزانه و منسجم برگزار میشود و موضوعات را رصد می کنند.
وی یادآور شد: برخی از این کالاهای اساسی مانند گندم در داخل تولید می شوند که نیاز به واردات آنچنانی ندارد، اگر هم وارداتی انجام می شود به واسطه تکمیل ذخایر و کیفیت گندم تولید داخلی است تا گندم داخلی را با پروتئین بالا اختلاط بدهیم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات انجام شده برای رصد و کنترل تولید داخلی اشاره کرد و گفت: حتی بخش عمده برنج، بیش از ۹۰ درصد گوشت قرمز، گوشت مرغ ۱۰۰ درصد ، تخم مرغ ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می شود که مورد رصد قرار می گیرند.
وی افزود: در حوزه نهاده های تولید، برنامهریزی های لازم برای تامین مواد اولیه انجام شده تا تولیدکنندگان داخلی با کمترین دغدغه بتوانند محصولات خود را تولید کنند، بخشی از نهادهها وارداتی است بنابراین به صورت روزانه تصمیم می گیریم که از چه مبادی چه کالاهایی تأمين شود؛ زیرا تنوع کشورهای تامین کننده زیاداست.
اکبری با اشاره به اینکه برخی ابزارها مانند منابع مالی و منابع ارزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، تصریح کرد: برنامهریزی برای واردات بر اساس نیاز کشور و کاهش انحصار در بازار صورت گرفته است، بنابراین از توان بخش خصوصی برای تأمين این نهادهها استفاده میشود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از فرایندهای این کمیته را تسریع در روند تامین نهادهها برای تولید داخلی و تامین کالاهای وارداتی دانست و گفت: در حوزه روغن، عمده نیاز کشور از محل واردات تأمین میشود و بر اساس سرانه مصرف پیشبینیهای لازم برای واردات انجام میشود.
به گفته وی، بخشی از روغن مورد نیاز کشور از واردات دانههای روغنی برای فعالیت کارخانههای روغن کشی و بخشی دیگر از واردات روغن خام است.
اکبری با بیان اینکه همکاری دستگاههای مختلف و بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و ارزی بسیار مهم و موثر بوده است، تصریح کرد: برنامه ریزیهای لازم برای تامین این کالاها از جمله روغن و برنج انجام شده و ذخایر استراتژیک و عرضه روزانه در فروشگاهها انجام می پذیرد .