بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضع ترافیکی جاده های برون شهری حاکی از ترافیک سنگین در محور چالوس، آزادراه کرج-قزوین و قزوین-کرج-تهران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وضع ترافیکی در تعدادی از محورهای اصلی کشور سنگین گزارش شده است. در محورهای شمالی، مسیر جنوب به شمال محور چالوس در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین محور بومهن به تهران در بخش جاجرود تا سعیدآباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

با این حال، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، و نیز مسیر شمال به جنوب محور چالوس، روان است.

همچنین آزادراه قزوین-رشت دارای بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات است در حالی که سایر محورهای شمالی از شرایط جوی آرامی برخوردارند.

در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در چندین مسیر گزارش شده است که شامل آزادراه کرج-قزوین در محدوده امام‌زاده طاهر و حدفاصل پل حصارک تا کمال‌شهر، آزادراه قزوین-کرج-تهران در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و محدوده وردآورد، آزادراه ساوه-تهران در حدفاصل نسیم‌شهر تا بهمن‌آباد، محور شهریار-تهران در برخی مقاطع، بزرگراه ورامین-تهران در حدفاصل طالب‌آباد تا قلعه‌نو و بزرگراه پاکدشت-تهران در محدوده شهرک صنعتی خاوران می‌شود.

علاوه بر این، بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران نیز جریان دارد.