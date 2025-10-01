به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان اینکه کشاورزان تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند نسبت به کشت این محصول اقدام کنند، افزود: انتظار می‌رود با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا در شهرستان جوین افزایش یابد.

قاسم نیک‌پسند با اشاره به اینکه کلزا یکی از باارزش‌ترین گیاهان روغنی دنیا محسوب می‌شود، گفت: کلزا، گیاهی یک ساله با تیپ‌های بهاره و پاییزه است که امکان کشت آن در بسیاری از مناطق و شرایط اقلیمی مختلف، بسته به رقم گیاه، وجود دارد.

او تصریح کرد: این محصول با داشتن ویژگی‌هایی همچون مقاومت به کم‌آبی، شوری و سرما، در سطح وسیعی از مزارع جهان و عموماً در تناوب با گیاهان زراعی متنوع به‌ویژه گندم و جو کشت می‌شود.