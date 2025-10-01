کشت کلزا در بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی جوین
بالغ بر ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جوین به کاشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان اینکه کشاورزان تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند نسبت به کشت این محصول اقدام کنند، افزود: انتظار میرود با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا در شهرستان جوین افزایش یابد.
قاسم نیکپسند با اشاره به اینکه کلزا یکی از باارزشترین گیاهان روغنی دنیا محسوب میشود، گفت: کلزا، گیاهی یک ساله با تیپهای بهاره و پاییزه است که امکان کشت آن در بسیاری از مناطق و شرایط اقلیمی مختلف، بسته به رقم گیاه، وجود دارد.
او تصریح کرد: این محصول با داشتن ویژگیهایی همچون مقاومت به کمآبی، شوری و سرما، در سطح وسیعی از مزارع جهان و عموماً در تناوب با گیاهان زراعی متنوع بهویژه گندم و جو کشت میشود.