پخش زنده
امروز: -
گروه رباتیک زیر ۱۷ سال دانش آموزشی کشور برای حضوری قدرتمندتر در مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ تایلند به اردو میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نوجوانان نخبه کشورمان از یازدهم مهر در اردوی آمادگی مسابقات آسیایی رباتیک ۲۰۲۵ به سر خواهند برد و به تدریج اعضای اصلی تیم برای حضور را خواهند شناخت.
سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی اعلام کرد: با ترکیب امسال دانش آموزان حاضر امید زیادی به کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات خواهیم داشت.
نوبخت افزود: این سومین بار است که تیم رباتیک زیر ۱۷ سال در مسابقات آسیایی حضور پیدا می کند و قطعا با استفاده از تجربیات بین المللی مسیر موفقیت برای دانش آموزان ایرانی هموارتر میشود.
گفتنی است ؛ این دوره از مسابقات تیم کشورمان در لیگهای مسیریاب، خلاقیت، سومو، فوتبالیست، گزارش فنی و طراحی هوشمندانه به رقابت خواهد پرداخت.
نخبگان برگزیده کشورمان مرداد امسال نایب قهرمان جهان شدند.