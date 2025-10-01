

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نوجوانان نخبه کشورمان از یازدهم مهر در اردوی آمادگی مسابقات آسیایی رباتیک ۲۰۲۵ به سر خواهند برد و به تدریج اعضای اصلی تیم برای حضور را خواهند شناخت.

سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی اعلام کرد: با ترکیب امسال دانش آموزان حاضر امید زیادی به کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات خواهیم داشت.

نوبخت افزود: این سومین بار است که تیم رباتیک زیر ۱۷ سال در مسابقات آسیایی حضور پیدا می کند و قطعا با استفاده از تجربیات بین المللی مسیر موفقیت برای دانش آموزان ایرانی هموارتر می‌شود.

گفتنی است ؛ این دوره از مسابقات تیم کشورمان در لیگ‌های مسیریاب، خلاقیت، سومو، فوتبالیست، گزارش فنی و طراحی هوشمندانه به رقابت خواهد پرداخت.

نخبگان برگزیده کشورمان مرداد امسال نایب قهرمان جهان شدند.