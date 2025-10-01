فرمانده انتظامی لرستان از کاهش ۱۴ درصدی جرایم سرقت در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: طی این مدت ۶۹ باند سرقت و ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان شناسایی و منهدم شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در نشست خبری با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی لرستان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و همچنین تبریک هفته فراجا، اظهار کرد: امروز نقش و اثر اصحاب رسانه به عنوان افسران جنگ نرم نظام جمهوری اسلامی در مقابل جنگ ترکیبی دشمنان با روایت‌گری درست و روشنگری برای افکار عمومی، یک نقش بی‌بدیل است.

سردار محمد رضا هاشمی فر خاطرنشان کرد: رسانه با هدایت‌گری به‌موقع جامعه، تیری سهمگین و مهلک بر قلب دشمن عمل زده و همواره در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان موفق عمل کرده‌اند.





به گفته فرمانده انتظامی لرستان، رویکرد انتظامی استان در جهت تحقق امنیت پایدار، مشارکت و همرا‌های آحاد جامعه با مجموعه انتظامی است.





هاشمی‌فر، شعار هفته پلیس امسال را پلیس مقتدر مشارکت همگانی و جامعه امن خواند و گفت: در ۶ ماهه امسال در حوزه‌های عملکردی موفقیت‌های بسیاری را داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی شاهد کاهش ۱۴ درصدی جرایم سرقت در سطح استان بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: تمامی مجرمین باید این احساس را داشته باشند که هیچ نقطه‌ای از جغرافیای استان برای آنها محل امن نخواهد بود و پلیس به صورت قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اغماض با جرایم برخورد خواهد کرد.

به گفته سردار هاشمی‌فر، سایه پلیس لحظه به لحظه همراه مجرمین خواهد بود و اجازه جولان به آنها داده نمی‌شود

وی با اشاره به افزایش تماس‌های مردمی با پلیس تصریح کرد: در شش ماهه امسال تماس با سامانه ۱۱۰ رشد دو درصدی داشته و این نشان‌دهنده اعتماد و اتکا بیشتر مردم به مجموعه انتظامی است.

همچنین به گفته فرمانده انتظامی لرستان، بر اساس داده‌های سامانه ۱۹۷، سطح رضایت و ارزیابی مثبت مردم از عملکرد پلیس نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است.

وی افزود: جذب سرمایه اجتماعی یکی از اولویت‌های مهم پلیس استان محسوب می‌شود و این هدف بدون ارتباط مستقیم با مردم محقق نخواهد شد.

هاشمی‌فر در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سرقت، گفت: در این مدت ۶۹ باند سرقت در لرستان شناسایی و متلاشی شده است.

وی افزود: همچنین دو هزار و ۱۲۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری توسط ماموران انتظامی کشف شد و ۹ باند قاچاق سلاح نیز منهدم شدند.

فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد: امروز وضعیت امنیتی در استان به گونه‌ای است که دیگر شاهد حضور و جولان اراذل و اوباش در معابر عمومی به شکلی که در گذشته وجود داشت، نیستیم.





فرمانده انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طی شش ماه اخیر ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت بیش از ۶۶ تن انواع مواد مخدر کشف و امحا شد و بیش از یک همت (هزار میلیارد تومان) به بنیان مالی قاچاقچیان ضربه وارد شده است.

هاشمی‌فر با اشاره به وجود حدود دو هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در لرستان گفت: اگر ظرفیت لازم برای نگهداری و درمان این افراد فراهم شود، پلیس آمادگی دارد ظرف ۲۴ ساعت نسبت به جمع‌آوری کامل آنها اقدام کند.

به گفته سردار هاشمی‌فر، در نیمه نخست امسال بیش از دو هزار و ۳۰۰ تبعه غیرمجاز در استان شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این رابطه صورت گرفته است.

وی همچنین از کشف پرونده‌های کلان قاچاق کالا خبر داد و افزود: طی این مدت ۲۸ باند قاچاق کالا به ارزش شش هزار میلیارد ریال در لرستان شناسایی و منهدم شده‌اند.

فرمانده انتظامی لرستان تاکید کرد: اخلال‌گران اقتصادی و عوامل قاچاق کالا با برخورد جدی و قاطع پلیس مواجه خواهند شد و در این حوزه هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به معضل خودرو‌های شوتی و نقش آنها در قاچاق کالا، گفت: طی شش ماه اخیر سه هزار و ۵۰۰ پرونده در این رابطه تشکیل شده و برخورد پلیس با این پدیده همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی لرستان در پایان به حوزه جرایم سایبری پرداخت و اظهار داشت: در شش ماهه امسال ۹۰۸ پرونده جرایم سایبری در استان تشکیل شده است.

وی افزود: لرستان در زمینه کشف جرایم سایبری رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده و عملکرد پلیس استان ۲۷ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با هرگونه ناامنی و اخلال در نظم عمومی، خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی انتظامی لرستان اتکا به مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی است.

به گفته وی، امروز امنیت لرستان نتیجه همدلی مردم و تلاش شبانه‌روزی پلیس است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.