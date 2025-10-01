به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت : در راستای پشتیبانی از نهضت ملی مسکن با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های بی‌وقفه دکتر طهماسبی استاندار گلستان مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محل نهضت ملی در راستای افزایش شاخص برخورداری در حوزه آب شرب جذب شد .

ابوالفضل رحیمی با اعلام این خبر افزود : این اعتبار که از محل نهضت ملی مسکن تأمین شده است، نقشه راهی روشن برای شتاب بخشیدن به طرح های حیاتی آبرسانی در استان ترسیم می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت :بر این اساس، ۶۰۰ میلیارد ریال جذب شده، صرف اجرای زیرساخت های حیاتی در حوزه تامین ، انتقال و توزیع آب شرب در طرح های نهضت ملی مسکن استان است.

رحیمی گفت: تأمین مطمئن آب شرب، پیش‌نیاز اساسی برای اجرای موفق هر طرح مسکن‌سازی و در نهایت توسعه پایدار استان است. با درک این ضرورت، تمام توان خود را به کار گرفتیم تا این اعتبار مهم را برای استان گلستان به ارمغان آوریم.

وی افزود: این اعتبار، جرقه‌ای برای تحرک بیشتر در بخش آبرسانی استان خواهد بود و ما را در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف گلستان و پشتیبانی از نهضت ملی مسکن، یاری خواهد کرد .

این مقام مسئول در ادامه گفت: این اقدام که در ادامه سیاست‌های کلان دولت برای تقویت زیرساخت‌های اساسی صورت گرفته، در راستای رفع مشکل مشکل آب شرب در مناطق هدف در راستای توسعه عمران و آبادانی استان گلستان محسوب می‌شود.