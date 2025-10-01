پخش زنده
خلاصه مهمترین خبرهای استان قم را در بسته ۱۲۰ ثانیه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این بسته خواهید دید:
توصیه آیت الله مکارم شیرازی به طلاب برای استفاده از فناوریهای روز همچون هوش مصنوعی
میزبانی قم از نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور و رونمایی از اطلس مطالعات خاک استان قم
حضورجمعی از اصحاب رسانه در منزل شهید دخانچی، به منظور قدردانی از صبر و اسقامت مادران فداکار شهدا، و ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام
کسب جواز حضور در کاپ آزاد جهانی پاهویوت توسط بانوی رزمیکار قمی