نمایندگان تنیس ساحلی کشورمان، نخستین بار در مسابقات برون مرزی به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان تنیس ساحلی ایران که پیش از این با میزبانی در کشورمان تجربه حضور در رویدادهای جهانی را دارند، نخستین بار در مسابقات برون مرزی به میدان میروند.
رقابتهای جهانی تنیس ساحلی در شرایطی به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد که تیمهای صاحبنام و مدعی جهان در این رویداد به میدان میروند و با ورود به محل برگزاری مسابقات و انجام مراسم قرعهکشی، جدول گروهی این رویداد از سوی میزبان اعلام خواهد شد.
فرهان و شهریار اهرزاد تیم الف و عرفان جوینده و امیرعلى بندهنژاد، تیم دوم کشورمان را در این رویداد تشکیل میدهند. کسری حجازی نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی میکند.
نمایندگان کشورمان شب گذشته (۸ مهر) عازم این رویداد شدند.