به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی از روند رو به رشد توسعه گازرسانی در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری، ۹۷۵۷ فقره انشعاب نصب شده که از این تعداد ۸۰۷۶ فقره در روستاها و ۱۶۸۱ فقره در شهرها بوده است.
به گفته وی، هدفگذاری سال جاری نصب ۱۴ هزار انشعاب جدید در سطح استان است.
شیخی با اشاره به اشتراکپذیریهای انجامشده در این مدت، افزود: در نیمه نخست امسال ۱۴ هزار و ۹۶۸ اشتراکپذیری جدید انجام شد که شامل ۸۴۴۲ مورد شهری و ۶۵۲۶ مورد روستایی است.
وی با اعلام اینکه هدف امسال رسیدن به ۳۵ هزار اشتراکپذیری جدید بوده است، ادامهداد: مجموع مشترکین استان هماکنون به یک میلیون و ۲۳۷ هزار مشترک رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی همچنین تعداد واحدهای مسکونی برخوردار از گاز در استان را یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۳۹ واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد، ۱۵ هزار و ۱۹۸ واحد در سال جاری گازدار شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان امسال این عدد به حدود ۵۵ هزار واحد افزایش یابد.
وی در بخش دیگر به گستردگی شبکه گاز استان اشاره کرد و گفت: مجموع طول شبکه گاز استان، همراه با خطوط انتقال، به بیش از ۲۱ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۴۰۰ متر میرسد که این امر نشاندهنده تلاش گسترده شرکت برای توسعه زیرساختهای گازرسانی در نقاط مختلف استان است.
شیخی در پایان تاکید کرد: هدفگذاریهای انجامشده در حوزه انشعابات و اشتراکپذیری، با محوریت ارتقای سطح رفاه مردم و افزایش ضریب نفوذ گاز در استان، با جدیت دنبال میشود و امید میرود با تداوم این روند، اهداف تعیینشده تا پایان سال محقق شود.